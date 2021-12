(Di venerdì 17 dicembre 2021) Nel cuore del Biscione , l'amministratore delegato in un video ufficiale. Un sogno e un compito per" Per me essere inè un sogno, ...

Nel cuore del Biscione , l'amministratore delegatoImparato racconta la sua Alfa Romeo in un video ufficiale. Un sogno e un compito per Imparato " Per me essere in Alfa Romeo è un sogno, non un ruolo. Il mio compito è di far crescere ...A confermare le ambizioni che Alfa Romeo ripone in questo modello ci ha pensato negli scorsi giorni il CEO del marchio del Biscione,Imparato , che ha proposito del prossimo SUV ha ...Jean Philippe Imparato racconta la sua Alfa Romeo. «Devo preparare il futuro: tecnologico, elettrico e di connettività. Per essere competitivi nel mondo» ...La nuova Alfa Romeo GTV è una delle auto che dovrebbero arricchire la futura gamma della casa automobilistica del Biscione. Del suo arrivo ha parlato apertamente il nuovo numero uno dello storico marc ...