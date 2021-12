Jasmine | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Diventato molto popolare soprattutto grazie alla principessa Disney protagonista di Aladdin,è unaffettivo e augurale, variante straniera di Gelsomina, che si riferisce proprio all’omonimo fiore, rientrando quindi in quella vasta schiera di nomi ispirati all flora, quali Rosa, Viola,Iris e via dicendo. Etimologicamente,, e quindi Gelsomia, deriva dal persiano ?????? (yasamen, yasamin, yasmin). Nella forma di cui parliamo qui è presente in Inghilterra fin dal XVI secolo, probabilmente influenzato anche dalIsmenia, mentre in tempi più recenti in lingua inglese si è visto il diffondersi di forme più moderne come Jasmyn o Jazymn, chiaramente ispirate alle forme arabe e persiane, come del resto Yasmin. La forma Jasmin, peraltro, può essere interpretata anche al maschile. Altre varianti, oltre a ...