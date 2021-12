Jacopo Compagnoni, quelle parole sulle valanga 5 giorni prima di morire: terrificante | Guarda (Di venerdì 17 dicembre 2021) Addio a Jacopo Compagnoni, fratello della campionessa di sci Deborah. Una tragedia in Valfurva: la guida alpina è stata travolto da una valanga mentre era sugli sci. L'amico che si trovava con lui per l'escursione ne è uscito illeso. Uno choc, una disgrazia, la morte a soli 40 anni. Ucciso da quella neve che, proprio come la sorella, aveva nel cuore. "Dire che era soltanto un esperto è sminuirlo", raccontano degli amici di Jacopo Compagnoni al Corriere della Sera. E sempre il quotidiano di Via Solferino, ricorda come solo cinque giorni prima di morire, Jacopo avesse consegnato a Instagram un post che, se letto ora, sembra quasi drammaticamente profetico. Postava fotografie di piccole valanghe che incontrava lungo i suoi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Addio a, fratello della campionessa di sci Deborah. Una tragedia in Valfurva: la guida alpina è stata travolto da unamentre era sugli sci. L'amico che si trovava con lui per l'escursione ne è uscito illeso. Uno choc, una disgrazia, la morte a soli 40 anni. Ucciso da quella neve che, proprio come la sorella, aveva nel cuore. "Dire che era soltanto un esperto è sminuirlo", raccontano degli amici dial Corriere della Sera. E sempre il quotidiano di Via Solferino, ricorda come solo cinquediavesse consegnato a Instagram un post che, se letto ora, sembra quasi drammaticamente profetico. Postava fotografie di piccole valanghe che incontrava lungo i suoi ...

