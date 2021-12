(Di venerdì 17 dicembre 2021) "La perdita di un fratello è un dolore straziante, lo è ancora di più per un fratello speciale com’era per me. Un papà e un marito meraviglioso": con queste parolein un...

Advertising

chetempochefa : Ci stringiamo a Deborah Compagnoni e alla sua famiglia per la scomparsa del fratello Jacopo. - Agenzia_Ansa : Muore travolto da una valanga in Val Furva Jacopo Compagnoni, fratello della campionessa di sci Deborah. Jacopo, 40… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - È morto Jacopo Compagnoni, il fratello dell'ex campionessa di sci Deborah, travolto da una valanga - Piergiulio58 : Jacopo Compagnoni, lo strazio di Deborah: 'La sua anima resterà nelle sue montagne'. - lastep440 : RT @CoronaMauro: Un abbraccio di vicinanza e affetto alla famiglia di Jacopo Compagnoni. -

Ultime Notizie dalla rete : Jacopo Compagnoni

Addio a, fratello della campionessa di sci Deborah. Una tragedia in Valfurva: la guida alpina è stata travolto da una valanga mentre era sugli sci . L'amico che si trovava con lui per l'...Ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto e sono vicini a me e alla mia famiglia' TagsdeborahvalangaROMA. "La perdita di un fratello è un dolore straziante, lo è ancora di più per un fratello speciale come era per me Jacopo. Un papà e un marito meraviglioso". Deborah Compagnoni prova a raccontare la ...Deborah Compagnoni, la ex campionessa di sci, prova a raccontare la sua sofferenza dopo la morte del fratello Jacopo, travolto ieri da una valanga in Valfurva. “Voglio ricordarlo - dice l'olimpionica ...