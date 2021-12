Jacopo Compagnoni | chi era l’alpinista fratello di Deborah

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Lutto per l’ex campionessa di scidell’ex campionessa di Sci,si è spento a soli 40 anni travolto da una valanga in montagna. A tradirlo proprio la montagna, un vero e proprio affare di famiglia. Se infatti laha scritto la storia diventando una campionessa di sci nordicoaveva deciso di diventare una guida alpina. Era il più piccolo, il minore dei tre fratelli, dopo Yuri e(51 anni compiuti lo scorso 4 giugno). “Anche lui era maestro di sci, come tutti i nipoti– ha raccontato a “Il Giorno”, Angelo Caciotto, sindaco di Santa Caterina Valfurva ma anche zio diavendo sposato una delle sorelle di papà Giorgio -. Da ragazzo aveva fatto anche lui le gare ma ...

chetempochefa : Ci stringiamo a Deborah Compagnoni e alla sua famiglia per la scomparsa del fratello Jacopo. - Agenzia_Ansa : Muore travolto da una valanga in Val Furva Jacopo Compagnoni, fratello della campionessa di sci Deborah. Jacopo, 40… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - È morto Jacopo Compagnoni, il fratello dell'ex campionessa di sci Deborah, travolto da una valanga - il_piccolo : Il “dolore straziante” di Deborah Compagnoni: “Mio fratello Jacopo, uomo e papà speciale delle sue adorate bimbe. L… - Corriere : Deborah Compagnoni ricorda il fratello Jacopo: «La sua anima resterà nelle sue montagne» -

