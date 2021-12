Jaboni | “Hai mai visto una stella cadente?”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ascoltareè come sorvolare una terra inesplorata. La musica è il propellente magico che, come la polvere di Campanellino, permette al nostro bimbo interiore di librarsi in volo verso il Pianeta della Felicità. Quando nasce artisticamente? “nasce nel corso di due anni fa, quando inizio a raccogliere del materiale che avevo scritto insieme a Giorgio Lorito, il mio produttore artistico. Da lì è partito un progetto che, nel tempo, ci ha portato a creare belle cose che stiamo ora portando al pubblico”. Il progetto nasce due anni fa, ma immagino che il tuo rapporto con la musica abbia più antiche radici. “Assolutamente. Due anni fa si è concretizzato qualcosa che potevamo portare al pubblico, ma il mio rapporto con la musica nasce da adolescente. Al di là di un ascolto veramente maniacale, suonavo la chitarra ...