Italiani all'estero: Orlando, 'comunità di 6,6 mln sono 21ma Regione italiana' (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Labitalia) - L'impegno "encomiabile" del Cgie e la "necessità di una Conferenza con cadenza regolare, che ne valorizzi ruolo e contenuto programmatico" sono stati al centro dell'intervento del ministro del Lavoro Andrea Orlando alla giornata di chiusura della IV Assemblea Plenaria della Conferenza Permanente Stato, Regioni, Province Autonome e Cgie. “Dobbiamo riflettere su riforme adeguate del sistema di rappresentanza – ha affermato il ministro – e riconoscere la comunità degli Italiani nel mondo, cresciuta negli ultimi 10 anni da circa 4,6 milioni a circa 6,5 milioni -, come la XXI Regione italiana. Non c'è contraddizione tra l'adottare misure per favorire il “rientro” di coloro che desiderano mettere a valore le esperienze acquisite all'estero e le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Labitalia) - L'impegno "encomiabile" del Cgie e la "necessità di una Conferenza con cadenza regolare, che ne valorizzi ruolo e contenuto programmatico"stati al centro dell'intervento del ministro del Lavoro Andreaalla giornata di chiusura della IV Assemblea Plenaria della Conferenza Permanente Stato, Regioni, Province Autonome e Cgie. “Dobbiamo riflettere su riforme adeguate del sistema di rappresentanza – ha affermato il ministro – e riconoscere ladeglinel mondo, cresciuta negli ultimi 10 anni da circa 4,6 milioni a circa 6,5 milioni -, come la XXI. Non c'è contraddizione tra l'adottare misure per favorire il “rientro” di coloro che desiderano mettere a valore le esperienze acquisite all'e le ...

