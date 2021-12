Italia paese dell’anno per The Economist: un premio autoassegnato ai migliori (Di venerdì 17 dicembre 2021) Chi ha qualche anno in più si ricorderà che da bambini si era soliti giocare con la parola “anno”, facilmente modificabile in altro sostantivo riguardante una nota parte del corpo. Giù risate e risatine quando si augurava quindi un buon anno o si veniva definiti come studenti dell’anno. Oggi quando si legge che The Economist elegge l’Italia come paese del 2021, ecco dunque sorgere ricordi, qualche nostalgia e soprattutto un po’ di ironia. Anche perché a eleggere il Belpaese come il “migliore” (ma guarda un po’!) è quel settimanale edito dal 2015 da “Exor”, ovvero dalla famiglia Agnelli. E’ un po’ come se Repubblica eleggesse le macchine fabbricate dalla famiglia torinese come le migliori del mondo. Insomma, almeno un sorriso dovrebbe scappare, ma invece in Italia la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Chi ha qualche anno in più si ricorderà che da bambini si era soliti giocare con la parola “anno”, facilmente modificabile in altro sostantivo riguardante una nota parte del corpo. Giù risate e risatine quando si augurava quindi un buon anno o si veniva definiti come studenti. Oggi quando si legge che Theelegge l’comedel 2021, ecco dunque sorgere ricordi, qualche nostalgia e soprattutto un po’ di ironia. Anche perché a eleggere il Belcome il “migliore” (ma guarda un po’!) è quel settimanale edito dal 2015 da “Exor”, ovvero dalla famiglia Agnelli. E’ un po’ come se Repubblica eleggesse le macchine fabbricate dalla famiglia torinese come ledel mondo. Insomma, almeno un sorriso dovrebbe scappare, ma invece inla ...

