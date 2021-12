Italia incoronata Paese dell’anno 2021 dall’Economist: perchè? (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’Italia incoronata Paese dell’anno 2021 dall’Economist. La prestigiosa rivista britannica. Che scrive “L’onore va all’Italia, e non ai suoi giocatori che hanno vinto il trofeo più importante d’Europa, non alle sue popstar che hanno vinto l’Eurofestival, ma per la sua politica”. Dunque gli uomini preferiscono le bionde. Recitava il titolo di un vecchio film. Ma Leggi su periodicodaily (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’. La prestigiosa rivista britannica. Che scrive “L’onore va all’, e non ai suoi giocatori che hanno vinto il trofeo più importante d’Europa, non alle sue popstar che hanno vinto l’Eurofestival, ma per la sua politica”. Dunque gli uomini preferiscono le bionde. Recitava il titolo di un vecchio film. Ma

