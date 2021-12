Italia in lutto, il tragico ritrovamento poco fa: sono morti nel sonno carbonizzati (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'incendio è divampato questa mattina intorno alle 9.00. sono ancora da chiarire le cause alla base del rogo. Il tutto potrebbe però essere partito da un braciere a legna usato per riscaldare l'ambiente e ricavato dai bidoni usati per conservare l'olio. sono intervenute sul posto due squadre dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area sono ancora in corso. I soccorsi sono impegnati nelle ricerche per capire se ci sono ulteriori persone coinvolte. Sul posto sono giunti il prefetto di Foggia, Carmine Esposito, e il pm di turno Roberta Bray. I corpi dei due bimbi sarebbero carbonizzati. Il campo nomadi si trovava poco lontano dal cimitero del paese. Secondo quanto raccontato da un cittadino a Fanpage.it, ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'incendio è divampato questa mattina intorno alle 9.00.ancora da chiarire le cause alla base del rogo. Il tutto potrebbe però essere partito da un braciere a legna usato per riscaldare l'ambiente e ricavato dai bidoni usati per conservare l'olio.intervenute sul posto due squadre dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'areaancora in corso. I soccorsiimpegnati nelle ricerche per capire se ciulteriori persone coinvolte. Sul postogiunti il prefetto di Foggia, Carmine Esposito, e il pm di turno Roberta Bray. I corpi dei due bimbi sarebbero. Il campo nomadi si trovavalontano dal cimitero del paese. Secondo quanto raccontato da un cittadino a Fanpage.it, ...

