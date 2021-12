Ita Airways | un aereo con livrea azzurra dedicato a Paolo Rossi

Advertising

Pablito infatti sarà il primo degli sportivi italiani a cui verranno "intitolati" gli aereicon la livrea azzurra per celebrare le glorie dello sport italiano. "Sarà un Airbus A320, in ...ROMA. Il primo aereo con la nuova livrea azzurra disarà un Airbus A320, in flotta fra poche settimane. L'aereo porterà il nome del grande campione azzurro Paolo Rossi, capocannoniere Mondiali di Spagna, campione del mondo, Pallone d'oro, ...ROMA - La compagnia di bandiera, Ita Airways, ha scelto di dedicare gli aeromobili con la nuova livrea azzurra ai più grandi sportivi italiani. Il primo, l'Airbus A320, sarà in flotta fra poche settim ...Un aereo col nome di Paolo Rossi: è questa l'iniziativa di Ita Airways per onorare i grandi dello sport italiano nella storia ...