Irma Testa ricevuta da Papa Francesco Poi parla ai ragazzi dei valori sportivi

Advertising

RobertoSignore7 : RT @ilriformista: 'Dopo l'outing mi arrivano storie pazzesche: ragazze che scappano di casa, genitori che dicono loro: ‘Tornerai normale’,… - AtletidItalia : RT @FedPugilistica: Irma Testa incontra Papa Francesco ed allena i bambini di SSF ?? - maurobonaga : RT @FedPugilistica: Irma Testa incontra Papa Francesco ed allena i bambini di SSF ?? - radiolasernews : Irma Testa incontra Papa Francesco ed allena i bambini di SSF - ilriformista : 'Dopo l'outing mi arrivano storie pazzesche: ragazze che scappano di casa, genitori che dicono loro: ‘Tornerai norm… -

Ultime Notizie dalla rete : Irma Testa

Due giornate speciali per l'azzurrache da Torre Annunziata è arrivata a Roma per un tour che è iniziato nell'Auletta Paolo VI, dove la prima pugile donna italiana che ha partecipato ai Giochi, a Rio, e che poi, a Tokyo, ha ...Due giornate speciali e solidali per l'azzurrache da Torre Annunziata è arrivata a Roma per un tour di emozioni e sinergie che è iniziato nell'Auletta Paolo VI, dove la prima pugile donna italiana che ha partecipato ai Giochi, a Rio, e ...Due giornate speciali per l’azzurra Irma Testa che da Torre Annunziata è arrivata a Roma per un tour che è iniziato nell’Auletta Paolo VI, dove la prima pugile donna italiana che ha partecipato ai Gio ...Due giornate speciali e solidali per l’azzurra Irma Testa che da Torre Annunziata è arrivata a Roma con il suo bagaglio pieno di forza, coraggio, tanti sacrifici e soddisfazioni. Un tour di emozioni e ...