Io | insultato dall’ex brigatista

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Per Natale si diventa tutti più buoni, ci si scambiano gli auguri e anche a me cominciano ad arrivare: i primi in assoluto son quelli di un terrorista, Raimondo Etro, tornato agli onori della cronaca per alcune intemperanze verbali o meglio twittarole. Che fine, questi rivoluzionari che volevano decapitalizzare il mondo e si ritrovano rinchiusi negli universi di Twitter e di TikTok come Chiara Ferragni, imprenditrice digitale. Oltre che, nel caso specifico, percettori del reddito di cittadinanza, insomma Etro campa pure grazie a un millesimo delle tasse che io verso. Coinvolto nella strage di via Fani, nell’omicidio del giudice Palma (ma personalmente non sparò) e in altre imprese brigatiste, l’ex Br si è fatto i suoi anni di galera, meno del previsto come accadde a tutti i suoi compagni di lotta, perché era già tutto previsto e Pecorelli, il giornalista spione, l’aveva ampiamente ...