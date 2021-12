Advertising

FBiasin : L’#Inter è passata da una possibilità di passare gli ottavi del 50% (#Ajax) a una del 20% (#Liverpool). A questo p… - Inter : ?? | #UCL Stabilito il programma degli ottavi di @ChampionsLeague ?? - SkySport : ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? Gli ottavi di finale: ? REAL MADRID – BENFICA VILLARREAL – MAN CITY ATLETICO – BAYERN MONACO S… - scommesse_it : Inter-Liverpool e il fattore Coppa d'Africa. Chelsea, qualche problema - WJCiFhpI5d0DYZf : Ora dobbiamo battere liverpool almeno 2 a 0 vamos campeon d'Italia d'Europa ci credo sempre forza Inter campioni capitano bueno -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Liverpool

Che impatto avrà la Coppa d'Africa sulla Premier League? E avrà influenza anche sulle sfide di Champions League, in particolare su? Ne parliamo nella nuova puntata di In the Box , il nostro podcast sul calcio inglese. Analizziamo quali sono le squadre inglesi più penalizzate dal torneo che si svolgerà in Camerun ...Il difensore dell'ha dichiarato in un'intervista a La Repubblica : 'Il mio idolo nel calcio è ... Come ho reagito quando all'Ajax si è sostituito ilper un sorteggio errato? Io non ...Sul campo della Salernitana l'Inter cerca tre punti per ipotecare il titolo d'inverno, ma in vista ci sono anche due storici primati del calcio italiano.Alessandro Bastoni si racconta tra passato, presente e futuro. Il difensore dell'Inter ha dichiarato in un'intervista a La Repubblica: "Il mio idolo ...