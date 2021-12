Inter, futuro incerto per Sanchez: il cileno strizza l’occhio al Barcellona (Di venerdì 17 dicembre 2021) Calciomercato Inter: futuro incerto per Sanchez tra permanenza in nerazzurro o andare via. Lui nel frattempo strizza l’occhio al Barcell0na Il futuro di Alexis Sanchez rimane incerto. Dopo le tante indiscrezioni giunte dalla Spagna negli ultimi giorni, resta infatti ancora da chiarire la sua posizione all’Interno dell’Inter di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il cileno vorrebbe giocare di più e la pista Barcellona rimane una soluzione gradita. Intanto Inzaghi è intenzionato ad utilizzarlo fino a quando l’avrà a disposizione: stasera contro la Salernitana potrebbe partire titolare. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Calciomercatopertra permanenza in nerazzurro o andare via. Lui nel frattempoal Barcell0na Ildi Alexisrimane. Dopo le tante indiscrezioni giunte dalla Spagna negli ultimi giorni, resta infatti ancora da chiarire la sua posizione all’no dell’di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ilvorrebbe giocare di più e la pistarimane una soluzione gradita. Intanto Inzaghi è intenzionato ad utilizzarlo fino a quando l’avrà a disposizione: stasera contro la Salernitana potrebbe partire titolare. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SU ...

