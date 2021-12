Inter | Eriksen saluterà i tifosi a San Siro? La società ha un' idea

(Di venerdì 17 dicembre 2021) L'intesa per la risoluzione del contratto, spiega il quotidiano romano, è stata già raggiunta, e a mancare sarebbero soltanto dettagli burocratici. C'è di più. In una delle prossime gare casalinghe (...

: il saluto diarriverà a breve. Doloroso, ma inevitabile, si sta avvicinando il momento dell'addio ai colori nerazzurri del centrocampista danese, vittima lo scorso giugno di un malore ......Lukaku (il belga per scelta del diretto interessato) o della dolorosa perdita di Christian(entro il weekend la risoluzione di contratto col danese), per problemi cardiaci. La nuovadi ...Le parole di Alessandro Bastoni. Alessandro Bastoni si è unito al coro di giocatori dell'Inter che si stanno godendo il passaggio dai metodi di Antonio Conte a quelli di Simone I ...Si chiude l’avventura di Christian Eriksen all’Inter. Trovata l’intesa per una risoluzione consensuale, si attende l’ufficialità ...