Inter | Ausilio | «Siamo competitivi | non pensiamo al mercato»

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il dirigente dell’Pieroha preso la parola ai microfoni da Sky Sport: da Lukaku a Inzaghi, tutte le dichiarazioni Il direttore Pierodell’ha parlato a Sky Sport. Le sue parole: SCUDETTO – «Abbiamo vinto attraverso la perseveranza e il lavoro. Di tutte le persone che hanno creduto dall’inizio in questo progetto. Dall’arrivo di Suning nel 2016 e da allora è stato un crescendo di scelte, di allenatori, di persone, management, giocatori ma io non dimentico nessuno, con chi abbiamo iniziato anche. Nelle difficoltà. Perché tu parti con una gestione di allenatori come Pioli, Spalletti che ci ha portato in CL e poi c’è stato il lavoro di Conte che ha portato al successo dopo tanto tempo, quindi un grande lavoro e adesso c’è un nuovo architetto di design, Inzaghi». INZAGHI – «È stato tutto molto ...

La nuova Inter di Simone Inzaghi è la prima dimostrazione di proprietà commutativa applicata al calcio. E, a gonfiare il petto, è Piero Ausilio, l'artifex maximus della rivoluzione estiva (quasi) obbligata. Le uscite di Lukaku e Hakimi potevano ammazzare chiunque - ha spiegato Ausilio - ma non l'Inter. Sul mercato, il dirigente ha spiegato la strategia: non sarà mai un'Inter ridimensionata, anche se gli investimenti saranno diversi. Ausilio ha dichiarato: "Con Dimarco siamo a buon punto. Manca poco perché la volontà da entrambe le parti è stata manifestata in modo chiaro."