Insigne si racconta: «A Napoli non mi hanno capito. Spalletti ci ha dato consapevolezza» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il capitano del Napoli Insigne si è raccontato in una intervista alla rivista Undici Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, si è raccontato in una intervista alla rivista Undici. Napoli – «Un capitano è un garante per le persone che amano la squadra e io credo di aver sempre assicurato che il Napoli non venisse meno all’impegno sul campo. Il mio è un carattere particolare, scherzo con tutti ma inizialmente tengo le distanze. Per qualche tifoso sono superbo, dicono che me la tiro. Ma è solo un atteggiamento di difesa. Qualcuno non mi ha compreso a pieno, al 100%. Chi mi conosce davvero però, sa come sono fatto». ZEMAN – «È stato decisivo, il primo a credere in me. Poi Benitez mi ha completato. Sarri? Il suo calcio è gioia, mi sono divertito tanto in 3 ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il capitano delsi èto in una intervista alla rivista Undici Lorenzo, capitano del, si èto in una intervista alla rivista Undici.– «Un capitano è un garante per le persone che amano la squadra e io credo di aver sempre assicurato che ilnon venisse meno all’impegno sul campo. Il mio è un carattere particolare, scherzo con tutti ma inizialmente tengo le distanze. Per qualche tifoso sono superbo, dicono che me la tiro. Ma è solo un atteggiamento di difesa. Qualcuno non mi ha compreso a pieno, al 100%. Chi mi conosce davvero però, sa come sono fatto». ZEMAN – «È stato decisivo, il primo a credere in me. Poi Benitez mi ha completato. Sarri? Il suo calcio è gioia, mi sono divertito tanto in 3 ...

Advertising

CalcioNews24 : Le parole del capitano del #Napoli #Insigne - sportli26181512 : Sentite Insigne: 'A Napoli molti non mi hanno capito del tutto': Sentite Insigne: 'A Napoli molti non mi hanno capi… - ossobuco20111 : Calcio: Insigne si racconta, a Napoli molti non m'hanno compreso - Diego31883 : RT @sportmediaset: #Insigne si racconta: 'A #Napoli molti non mi hanno compreso'. #SportMediaset - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Insigne si racconta, a Napoli molti non m'hanno compreso Intervista a Undici: Zeman decisivo, primo a credere in me -