Insigne: «Non è vero che con Ancelotti non ci siamo presi. Avevamo solo idee diverse su cose di campo» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, si racconta in una lunga intervista a Rivista Undici. “La gente si è sempre aspettata tanto da me. Ho cercato di ricambiare. Ho avuto degli screzi qualche volta coi tifosi e mi dispiace. Molti non mi hanno compreso del tutto“. Il Lorenzo bambino: “Giocavo in strada, mettevamo dei mattoncini come porte, si sapeva quando si cominciava e non si sapeva quando si finiva. Ci sono andato anch’io alla scuola calcio, mi hanno insegnato molte cose, non quelle che ho imparato per la strada. Quello che era un gioco è diventato strategia. Rispetto a Inghilterra e Spagna, siamo un Paese in cui la tattica domina. Quando gli stranieri arrivano qui, fanno fatica per quello. Non sono abituati“. Il rapporto con Napoli: “Un capitano è un garante per le persone che amano la squadra, io credo di aver sempre ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il capitano del Napoli, Lorenzo, si racconta in una lunga intervista a Rivista Undici. “La gente si è sempre aspettata tanto da me. Ho cercato di ricambiare. Ho avuto degli screzi qualche volta coi tifosi e mi dispiace. Molti non mi hanno compreso del tutto“. Il Lorenzo bambino: “Giocavo in strada, mettevamo dei mattoncini come porte, si sapeva quando si cominciava e non si sapeva quando si finiva. Ci sono andato anch’io alla scuola calcio, mi hanno insegnato molte, non quelle che ho imparato per la strada. Quello che era un gioco è diventato strategia. Rispetto a Inghilterra e Spagna,un Paese in cui la tattica domina. Quando gli stranieri arrivano qui, fanno fatica per quello. Non sono abituati“. Il rapporto con Napoli: “Un capitano è un garante per le persone che amano la squadra, io credo di aver sempre ...

