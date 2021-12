Innovazione, Foolfarm e Italo Treno lanciano l’Hackathon new mobilities (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Smart Mobility protagonista dell’Hackathon organizzato da Mobilize in partnership con Foolfarm e Italo Treno. Una sfida di due giorni per 15 giovani talenti coinvolti in un’esperienza a 360° tra Roma e Milano in un Hackathon itinerante che ha avuto come scenario, per la prima volta, un Treno. Partito il 15 dicembre dalla Stazione di Roma Termini, il Treno dell’Innovazione ha ospitato così un vero e proprio hackathon dedicato ai dipendenti del Gruppo Renault, rivolto a sviluppare nuovi concept ed idee innovative nel campo della mobilità sostenibile e percorsi di intrapreneurship. “Le questioni della mobilità e della transizione energetica sono al centro delle preoccupazioni di consumatori, aziende, città e territori” e Mobilize “si propone di sviluppare soluzioni ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Smart Mobility protagonista delorganizzato da Mobilize in partnership con. Una sfida di due giorni per 15 giovani talenti coinvolti in un’esperienza a 360° tra Roma e Milano in un Hackathon itinerante che ha avuto come scenario, per la prima volta, un. Partito il 15 dicembre dalla Stazione di Roma Termini, ildell’ha ospitato così un vero e proprio hackathon dedicato ai dipendenti del Gruppo Renault, rivolto a sviluppare nuovi concept ed idee innovative nel campo della mobilità sostenibile e percorsi di intrapreneurship. “Le questioni della mobilità e della transizione energetica sono al centro delle preoccupazioni di consumatori, aziende, città e territori” e Mobilize “si propone di sviluppare soluzioni ...

Advertising

telodogratis : Innovazione, Foolfarm e Italo Treno lanciano l’Hackathon new mobilities - StraNotizie : Innovazione, Foolfarm e Italo Treno lanciano l'Hackathon new mobilities - italiaserait : Innovazione, Foolfarm e Italo Treno lanciano l’Hackathon new mobilities -

Ultime Notizie dalla rete : Innovazione Foolfarm Innovazione, Foolfarm e Italo Treno lanciano l'Hackathon new mobilities ...ritorno Milano Roma una fase di pitch dove sono stati presentati i concept sviluppati davanti ad una giuria di esperti composta da Senior Experts del mondo dell' innovazione selezionati da FoolFarm ...

"New Mobilities": Mobilize, Foolfarm e Italo Treno lanciano hackathon itinerante ...Roma vi è stata una fase di "pitch" dove sono stati presentati i concept sviluppati davanti ad una giuria di esperti composta da senior experts del mondo dell'innovazione selezionati da FoolFarm e da ...

Innovazione, Foolfarm e Italo Treno lanciano l'Hackathon new mobilities Adnkronos Innovazione: Foolfarm e Italo Treno lanciano ‘Hackathon new mobilities’ (2) (Adnkronos) – Le idee vincitrici verranno ora valutate da Mobilize per un eventuale percorso di messa a terra e sviluppo di nuove startup, avviando un percorso di Corporate Venture Building che possa ...

Innovazione, Foolfarm e Italo Treno lanciano l’Hackathon new mobilities La Smart Mobility protagonista dell’Hackathon organizzato da Mobilize in partnership con Foolfarm e Italo Treno. Una sfida di due giorni per 15 giovani talenti coinvolti in un’esperienza a 360° tra Ro ...

...ritorno Milano Roma una fase di pitch dove sono stati presentati i concept sviluppati davanti ad una giuria di esperti composta da Senior Experts del mondo dell'selezionati da......Roma vi è stata una fase di "pitch" dove sono stati presentati i concept sviluppati davanti ad una giuria di esperti composta da senior experts del mondo dell'selezionati dae da ...(Adnkronos) – Le idee vincitrici verranno ora valutate da Mobilize per un eventuale percorso di messa a terra e sviluppo di nuove startup, avviando un percorso di Corporate Venture Building che possa ...La Smart Mobility protagonista dell’Hackathon organizzato da Mobilize in partnership con Foolfarm e Italo Treno. Una sfida di due giorni per 15 giovani talenti coinvolti in un’esperienza a 360° tra Ro ...