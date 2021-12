Innovazione è anche lo stretto dialogo tra ricerca (scientifica) e industria (ambientale) (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’ASST Papa Giovanni XXIII e la Montello Spa sono due luoghi ben diversi. Come diversi sono gli uomini che ci lavorano. Eppure, gli sguardi sulla ricerca di Giulio Guagliumi e Roberto Sancinelli non sono poi così distanti Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’ASST Papa Giovanni XXIII e la Montello Spa sono due luoghi ben diversi. Come diversi sono gli uomini che ci lavorano. Eppure, gli sguardi sulladi Giulio Guagliumi e Roberto Sancinelli non sono poi così distanti

Ultime Notizie dalla rete : Innovazione anche Lega e Iv cambiano idea: navigator prorogati per 4 mesi ... Madia, Costa, Sensi, che avrebbe consentito di sottoscrivere con Spid e firma elettronica anche le liste elettorali, ha vinto la controriforma. Con questa innovazione avremmo conquistato maggiore ...

Una storia tutta italiana Idee e invenzioni, ma anche ricerca e sperimentazione, rigore e libertà, insieme a lavorazione artigianale e innovazione tecnologica. Come perle di un gioiello d'autore compongono il filo della storia di Edra ; si legano ...

Sede Enel di Milano 1^ in Italia a ottenere certificazione Well Platinum MILANO (ITALPRESS) - La sede Enel di Milano in Via Carducci ha conseguito la certificazione WELL Building Standard, con livello Platinum, primo ...

