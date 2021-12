Infermiera no vax reintegrata sul posto di lavoro, l’Asl Roma 6 annuncia ricorso (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un’ Infermiera che non voleva vaccinarsi è stata reintegrata all’interno dell’Asl in cui lavorava. È questa la decisione presa dal giudice del lavoro di Velletri, Giulio Cruciani, a seguito di una controversa quanto delicata vicenda. Com’è facile immaginare, la decisione del giudice ha generato non poche polemiche. Leggi anche:Roma, troppi ‘No Vax’ tra la Polizia Locale? Dal 15 l’obbligo vaccinale: «A rischio i controlli» Infermiera no vax reintegrata sul posto di lavoro All’interno della sentenza, viene spiegato che l’Infermiera può tornare a lavoro in quanto l’Asl essendo una grande azienda può impiegare l’Infermiera in mansioni non a contatto con il pubblico; ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un’che non voleva vaccinarsi è stataall’interno delin cui lavorava. È questa la decisione presa dal giudice deldi Velletri, Giulio Cruciani, a seguito di una controversa quanto delicata vicenda. Com’è facile immaginare, la decisione del giudice ha generato non poche polemiche. Leggi anche:, troppi ‘No Vax’ tra la Polizia Locale? Dal 15 l’obbligo vaccinale: «A rischio i controlli»no vaxsuldiAll’interno della sentenza, viene spiegato che l’può tornare ain quantoessendo una grande azienda può impiegare l’in mansioni non a contatto con il pubblico; ...

