Infantino: «Plusvalenze? Mercato è far west, servono nuove regole» (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Le Plusvalenze e il far west del calcioMercato, la deregolamentazione dei procuratori, la Superlega e il progetto di un mondiale ogni due anni: in un’intervista esclusiva, il presidente della Fifa Gianni Infantino parla con Report dei mali del calcio e delle iniziative del governo mondiale del pallone per trovare soluzioni a Report”, lunedì alle 21.15 L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Lee il fardel calcio, la deregolamentazione dei procuratori, la Superlega e il progetto di un mondiale ogni due anni: in un’intervista esclusiva, il presidente della Fifa Gianniparla con Report dei mali del calcio e delle iniziative del governo mondiale del pallone per trovare soluzioni a Report”, lunedì alle 21.15 L'articolo

Advertising

reportrai3 : Le plusvalenze e il far west del calciomercato, la deregolamentazione dei procuratori, la Superlega e il progetto d… - CalcioFinanza : Infantino intervistato da Report: «Plusvalenze? Mercato è far west, servono nuove regole» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Infantino: «Plusvalenze? Mercato è far west, servono nuove regole»: “Le plusvalenze e il far w… - MadamaL41898457 : RT @reportrai3: Le plusvalenze e il far west del calciomercato, la deregolamentazione dei procuratori, la Superlega e il progetto di un mon… - marcoranieri72 : RT @reportrai3: Le plusvalenze e il far west del calciomercato, la deregolamentazione dei procuratori, la Superlega e il progetto di un mon… -