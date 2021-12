“Incomprensibile sotto tutti i punti di vista”: Amadeus sotto processo, Sanremo 2022 parte malissimo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Feroce polemica sulla nuova edizione del Festival di Sanremo e sul conduttore Amadeus: prime scelte giudicate inaccettabili Il conduttore Amadeus (screenshot RaiPlay)Il Festival di Sanremo 2022 non è ancora in onda ma sono già numerose le polemiche con cui gli organizzatori devono fare i conti. L’ultima è di queste ore e vede coinvolti gli autori, il conduttore Amadeus e gli stessi artisti in gara. Alcune scelte fatte in occasione della serata dedicata al Sanremo Giovani non sono piaciute al pubblico, soprattutto quello femminile. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Miss Italia, emergenza totale a poche ore dalla finale: “Siamo costretti a farlo” Attraverso una giuria di esperti e tecnici, sono stati infatti decretati i tre vincitori della Categoria Giovani. I ... Leggi su specialmag (Di venerdì 17 dicembre 2021) Feroce polemica sulla nuova edizione del Festival die sul conduttore: prime scelte giudicate inaccettabili Il conduttore(screenshot RaiPlay)Il Festival dinon è ancora in onda ma sono già numerose le polemiche con cui gli organizzatori devono fare i conti. L’ultima è di queste ore e vede coinvolti gli autori, il conduttoree gli stessi artisti in gara. Alcune scelte fatte in occasione della serata dedicata alGiovani non sono piaciute al pubblico, soprattutto quello femminile. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Miss Italia, emergenza totale a poche ore dalla finale: “Siamo costretti a farlo” Attraverso una giuria di esperti e tecnici, sono stati infatti decretati i tre vincitori della Categoria Giovani. I ...

