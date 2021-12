Incidenti sul lavoro | un portuale di Trieste muore schiacciato da una gru Sindacati annunciano sciopero per tutta la giornata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Un operaio di 58 anni è morto questa mattina al Porto vecchio di. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 nella zona del molo III del Porto Vecchio dove l’uomo stava lavorando sotto il braccio meccanico di una gru, che all’improvviso si è piegata in due e chi è caduta addosso, schiacciandolo. Le organizzazioni sindacali Usb, Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di proclamare unogenerale del porto dia partire dalle ore 12.00 del 17 dicembre, perla. “Riteniamo che tale fatto sia assolutamente grave. L’ennesimo omicidio di un lavoratore in nome del profitto”, riporta una nota dei. Il capogruppo del Pd nel consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, Diego Moretti oggi è intervenuto in aula sollecitando l’assise a riflettere sull’incidente e ...