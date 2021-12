Incidenti sul lavoro, altri tre morti in un giorno nel Trevigiano, a Trieste e nel Senese (Di sabato 18 dicembre 2021) Altre tre vittime oggi di Incidenti sul lavoro in un giorno, che si aggiungono alle quattro di giovedì. Si tratta di un imprenditore rimasto agganciato a un tornio nel Trevigiano e due operai, uno al Porto vecchio di Trieste e uno nel Senese. Leggi su tg24.sky (Di sabato 18 dicembre 2021) Altre tre vittime oggi disulin un, che si aggiungono alle quattro di giovedì. Si tratta di un imprenditore rimasto agganciato a un tornio nele due operai, uno al Porto vecchio die uno nel

Advertising

Agenzia_Ansa : Sale a quattro il bilancio delle vittime di lavoro di oggi. Gli incidenti a Ischia e nel Salernitano, nel Taranti… - repubblica : Incidenti sul lavoro, un altro morto: a Trieste operaio schiacciato da una gru. Sindacati: 'fatto gravissimo. In sc… - Agenzia_Ansa : Un operaio di 53 anni, è morto in un infortunio sul lavoro a Torre d'Isola, in provincia di Pavia. Sarebbe stato co… - giulezionihaoma : Gli scioperi per la sicurezza bidogna farli prima non dopo che questi fatti succedono...tutti sanno ma nessuno agis… - amazzini64 : Se ci volessero bene, ogni sera al tg ci sarebbe la conta dei morti, feriti, invalidi per incidenti stradali e sul… -