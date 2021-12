Incidenti sul lavoro, agganciato nel tornio: muore imprenditore nel Trevigiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) commenta Un imprenditore di 66 anni è morto nella sua azienda metalmeccanica di Resana (Treviso) mentre stava lavorando con il tornio ad un componente metallico. L'uomo sarebbe rimasto agganciato con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 17 dicembre 2021) commenta Undi 66 anni è morto nella sua azienda metalmeccanica di Resana (Treviso) mentre stava lavorando con ilad un componente metallico. L'uomo sarebbe rimastocon ...

