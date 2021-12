Incidente sull' autostrada A14 con due persone ferite | riaperto il tratto Ancona sud - Loreto ma ci sono le code

Advertising

poliziadistato : Maurizio, della #Poliziastradale di Amaro, Udine, è morto stamattina all'alba mentre era in servizio sull'A23. Stav… - StockCarLiveITA : Sull'incidente Reddick-Elliott-TDillon si chiude così la due giorni di test a Charlotte. Ora si dovrà aspettare la… - TgrRaiTrentino : Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi sull'Autostrada del Brennero al confine fra Trentino e Alto Adige. - PalermoToday : Due incidenti in pochi minuti, code sull'autostrada Palermo-Mazara - mau_or_ : 'diversi sospetti' erano coinvolti nell'attacco, che ha portato a 'gravi danni alla casa e al ferimento di uno dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sull

ANCONA - Emergenza' autostrada A14 : alle 20:30 circa, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ancona sud e Loreto verso Pescara, a causa di unavvenuto all'altezza del km 233,5 che ha visto ...La nuova griglia e la protezione inferiore fanno il resto, ma ad incidere'originalità dell'... Il navigatore Connect Nav è di nuova generazione e, in caso di avaria o, il Connect Box ...ANCONA - Emergenza sull'autostrada A14: alle 20:30 circa, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ancona sud e Loreto verso Pescara, a causa di un incidente ...Citroën è da sempre un marchio coraggioso, in molti casi anticonformista, come fu il suo fondatore, l’indimenticato monsieur André. La capacità di stupire ...