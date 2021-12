Incastrato da un video: arrestato il presunto killer dell'ultrà della Lazio Diabolik. (Di venerdì 17 dicembre 2021) arrestato il presunto killer di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso il 7 agosto 2019 all’interno del parco degli Acquedotti, nel quartiere romano Tuscolano. La Polizia e i carabinieri, coordinati dai magistrati della Dda di Roma, hanno proceduto al fermo di Raul Esteban Calderon accusato di omicidio aggravato dal metodo mafioso. Calderon è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Roma, su decreto di fermo del pm, lo scorso 13 dicembre. Il provvedimento è stato convalidato poi dal gip che ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’omicidio di Diabolik è stato interamente ripreso da una telecamera privata. Nelle immagini si vede l’intera azione del killer: l’uomo si avvicina al capo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021)ildi Fabrizio Piscitelli, noto come, ucciso il 7 agosto 2019 all’interno del parco degli Acquedotti, nel quartiere romano Tuscolano. La Polizia e i carabinieri, coordinati dai magistratia Dda di Roma, hanno proceduto al fermo di Raul Esteban Calderon accusato di omicidio aggravato dal metodo mafioso. Calderon è statodagli agentia Squadra Mobile di Roma, su decreto di fermo del pm, lo scorso 13 dicembre. Il provvedimento è stato convalidato poi dal gip che ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’omicidio diè stato interamente ripreso da una telecamera privata. Nelle immagini si vede l’intera azione del: l’uomo si avvicina al capo ...

Ultime Notizie dalla rete : Incastrato video Napoli, Siani dà lezioni di napoletano a Diletta Leotta Alessandro Siani fa lezioni di napoletano a Diletta Leotta e Christian De Sica, protagonisti con l'attore e regista napoletano del suo nuovo film, 'Chi ha incastrato Babbo Natale?', al cinema dal 16 dicembre con Vision Distribution. All'Happy di Afragola, applausi del pubblico per la presentazione in quattro saleDi Paolo ...

Ultime Notizie Roma del 17 - 12 - 2021 ore 13:10 ...dopo il suo arrivo ospedale Brotzu di Cagliari Adriano balloi 60 anni di Tortolì rimasto incastrato ...per creare l'atmosfera del natale e poi per quanto riguarda quando abbiamo fatto anche un video ...

Fa un selfie con il gatto e poi lo rapisce: incastrata dalle telecamere (Video) Donna incastrata dalle telecamere, dopo aver giocato varie volte con una gatta fuori da una abitazione e dopo aver fatto un selfie con lei, la signora rapisce la felina. Fa un selfie con il gatto e po ...

