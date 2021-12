Inaugurate le nuove “Officine S”

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 17 dicembre 2021) il 16 dicembre hanno finalmente ripreso vita le storicheSavigliano di corso Mortara 24 a Torino. Negli spazi dell’ex stabilimento SNOS sono stateleS. U n format originale di rigenerazione urbana, che coniugaesperienze di intrattenimento, tra food, sport, eventi, appuntamenti culturali, spettacoli unici e attività del tutto innovative. Ma è un’apertura davvero particolare: non una classica inaugurazione, ma l’avvio di una “long opening” che durerà per alcuni mesi e trasformerà, ancora una volta, una parte essenziale di città, pensata per tutti i suoi cittadini e anche per chi arriva da fuori.S: S come Savigliano, ovviamente, ma anche come svago, sapori e sorprese. Tantissime novità per tutti, dai più piccoli ai più grandi. ...