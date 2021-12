In un giorno sono stati vaccinati contro il covid 15 mila bambini under 11 

Leggi su agi

(Di venerdì 17 dicembre 2021) AGI - Idella fascia 5-11 anni che hanno ricevuto la prima dose del vaccino15.063. Il dato si riferisce al primodi somministrazione dei vaccini per i più piccoli. Gli11 guariti dalda almeno sei mesi104.135. È quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. Per quanto riguarda il resto della popolazionestate somministrate in Italia 104.269.620 dosi di vaccino anti-, il 94,2% del totale di quelle consegnate pari a 110.716.141 (nel dettaglio 75.782.042 Pfizer/BioNtech, 19.996.331 Moderna, 11.544.646 Vaxzevria-AstraZeneca, 1.845.122 Janssen e 1.548.000 Pfizer pediatrico). In particolare,state somministrate 13.603.779 dosi ...