In tv il docufilm su Marchionne, l’uomo che salvò la Fiat (Di venerdì 17 dicembre 2021) A poco più di tre anni dalla morte di Sergio Marchionne, Rai Documentari riscopre la vita dell’uomo che salvò la Fiat dalla bancarotta e la porta addirittura in prima serata su Rai3, questa sera alle 21.25. Lo scrive Avvenire, spiegando che in un documentario di 104? verrà raccontata la vita dell’uomo che ha rivoluzionato l’azienda L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 17 dicembre 2021) A poco più di tre anni dalla morte di Sergio, Rai Documentari riscopre la vita delcheladalla bancarotta e la porta addirittura in prima serata su Rai3, questa sera alle 21.25. Lo scrive Avvenire, spiegando che in un documentario di 104? verrà raccontata la vita delche ha rivoluzionato l’azienda L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : In tv il docufilm su Sergio #Marchionne, il mentore di John #Elkann che salvò la #Fiat - basscapo : non ce ne fotte un cazzo di guardare un docufilm su marchionne - IlMarforio : La nostra recensione riguardo il docufilm su Sergio Marchionne. Alla #Rai chiediamo: perché santificare . mediati… - movietele : #SergioMarchionne, di #FrancescoMiccichè il primo docufilm sull'uomo della rivoluzione Fiat: in onda il 17 dicembr… - dinoadduci : Sergio Marchionne - Arriva in tv il primo docufilm sul manager italo-canadese -