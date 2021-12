In manovra rate per le bollette pro-famiglie, cambiano Irpef e Irap (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dal taglio di Irpef e Irap al rifinanziamento, con 68 milioni, del bonus tv: il Governo presenta in Senato un emendamento omnibus che recepisce l’intesa sulle tasse, compresa la decontribuzione per un anno “in via eccezionale”, e anche sulle bollette. Arrivano una serie di novità, dalla riscrittura del patent box alle nuove norme ‘salva-comuni’. Tra i temi affrontati dal Governo anche il Giubileo, la proroga del programma Strade sicure e fondi per le scuole dell’infanzia paritarie e per le regioni colpite dagli incendi della scorsa estate. Nasce anche un fondo ad hoc per aiutare i settori del turismo, dello spettacolo e dell’auto. Il governo è pronto a presentare un emendamento alla manovra sulle delocalizzazioni. bollette a rate in 10 mesi a favore famiglie. Le ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dal taglio dial rifinanziamento, con 68 milioni, del bonus tv: il Governo presenta in Senato un emendamento omnibus che recepisce l’intesa sulle tasse, compresa la decontribuzione per un anno “in via eccezionale”, e anche sulle. Arrivano una serie di novità, dalla riscrittura del patent box alle nuove norme ‘salva-comuni’. Tra i temi affrontati dal Governo anche il Giubileo, la proroga del programma Strade sicure e fondi per le scuole dell’infanzia paritarie e per le regioni colpite dagli incendi della scorsa estate. Nasce anche un fondo ad hoc per aiutare i settori del turismo, dello spettacolo e dell’auto. Il governo è pronto a presentare un emendamento allasulle delocalizzazioni.in 10 mesi a favore. Le ...

