In carcere per traffico di droga Luca Lucci, capo ultrà della curva del Milan (Di venerdì 17 dicembre 2021) È finito in carcere Luca Lucci, capo della curva Sud Milanista, nell’inchiesta per traffico di droga della Squadra mobile, coordinata dal pm Leonardo Lesti, che ha portato a otto misure cautelari del gip Fabrizio Filice.Lucci, coinvolto in molte inchieste negli ultimi anni e arrestato per droga in passato, è diventato noto perché si fece fotografare il 16 dicembre 2018 assieme all’allora vicepremier Matteo Salvini in occasione della festa per i 50 anni della curva Sud. Inoltre, era stato condannato per aver sferrato un pugno, nel derby Milan-Inter del 15 febbraio 2009, al tifoso interista Virgilio Motta facendogli ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) È finito inSudista, nell’inchiesta perdiSquadra mobile, coordinata dal pm Leonardo Lesti, che ha portato a otto misure cautelari del gip Fabrizio Filice., coinvolto in molte inchieste negli ultimi anni e arrestato perin passato, è diventato noto perché si fece fotografare il 16 dicembre 2018 assieme all’allora vicepremier Matteo Salvini in occasionefesta per i 50 anniSud. Inoltre, era stato condannato per aver sferrato un pugno, nel derby-Inter del 15 febbraio 2009, al tifoso interista Virgilio Motta facendogli ...

