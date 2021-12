In arrivo in Italia la pillola anti-covid della Pzifer. Rasi: «Probabilmente a gennaio. L’Ema ha detto sì» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Non solo vaccini ma cure. La pillola contro il covid 19 della Pfizer è in arrivo anche in Italia. “Ci auguriamo ed è auspicabile che arrivi. E Probabilmente arriverà” . Parola di Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite de L’aria che tira. Parole che commentano l’annuncio di Guido Rasi, consulente del commissario Figliuolo, sull’arrivo, all’inizio dell’anno, di cure farmacologiche anti-covid. pillola anti-covid, Rasi: presto anche da noi. Forse a gennaio “Dobbiamo fare una riflessione”, ha detto però il vice di Speranza sottolineando la necessità di procedere a pieno regime con le vaccinazioni. “Parliamo di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Non solo vaccini ma cure. Lacontro il19Pfizer è inanche in. “Ci auguriamo ed è auspicabile che arrivi. Earriverà” . Parola di Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite de L’aria che tira. Parole che commentano l’annuncio di Guido, consulente del commissario Figliuolo, sull’, all’inizio dell’anno, di cure farmacologiche: presto anche da noi. Forse a“Dobbiamo fare una riflessione”, haperò il vice di Speranza sottolineando la necessità di procedere a pieno regime con le vaccinazioni. “Parliamo di ...

