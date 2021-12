IlluminiAMO Salerno | Pippo Pelo batte all’asta 100 shirt | il ricavato per i bambini oncologici

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’iniziativae la OPEN OdV accenderanno una luce nel Natale deie dei ragazzi che, con i loro genitori, saranno costretti a trascorrerlo all’Ospedale Pausilipon di Napoli nel Dipartimento di Oncologia Pediatrica.In un periodo ancora difficile, per alleviare le ansie e per ricreare un clima di festa e attenuare l’isolamento dalla famiglia e dagli amici, l’iniziativa tende la mano alla solidarietà. Domenica 19 alle 19, infaticabile organizzatore e ideatore dirà100 magliette realizzate dagli amici di Op2Gadget. Per aggiudicarsene una basterà collegarsi sul gruppo omonimo dell’evento. «Grazie a tutte le donazioni raccolte e alla ...