Ilary Blasi diretta su Fabrizio Corona e poi interviene la mamma che ghiaccia Corona

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Qualche giorno fa, ospite a Peppy Night Fest su Canale 21 ha parlato a ruota libera di diversi personaggi televisivi e tra questi anche dicon la quale c’è un conto in sospeso da quando, circa 20 anni fa, pochi giorni prima del matrimonio di Francesco Totti con lafece uscire la notizia che lui l’aveva tradita con Flavia Vento, all’epoca molto famosa per far parte di un programma condotto da Teo Mammuccari. E così, appena ha avuto l’occasione, si è vendicato dellache durante una puntata del Grande fratello vip in un’edizione che lei conduceva, lo massacrò sulla storia, a detta dellainventata del tradimento fatta uscire ...

Dopo qualche anno dal dissing in diretta al Grande Fratello Vip tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona, i due protagonisti della scena della cronaca rosa italiana tornano a punzecchiarsi a distanza. Sembrerebbe, infatti, che Striscia la notizia, che non si fa sfuggire ... Qualche giorno fa Fabrizio Corona, ospite a Peppy Night Fest su Canale 21 ha parlato a ruota libera di diversi personaggi televisivi e tra questi anche di Ilary Blasi con la quale c'è un conto ... Ilary Blasi si è vista arrivare Valerio Staffelli, un bel tapiro per lei. Il motivo lo sapete, ne abbiamo parlato appena ieri: Fabrizio Corona ...