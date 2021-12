Il Veneto anticipa la zona gialla da oggi. La Lombardia (bianca) ha due parametri negativi ma non quello delle terapie intensive (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il presidente Zaia ha deciso di anticipare a oggi le limitazioni della zona gialla che sarebbero partite da lunedì. Mascherine obbligatorie all’aperto e frequenza test su operatori sanitari e degenti ogni 4 giorni, invece che 10. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il presidente Zaia ha deciso dire ale limitazioni dellache sarebbero partite da lunedì. Mascherine obbligatorie all’aperto e frequenza test su operatori sanitari e degenti ogni 4 giorni, invece che 10.

