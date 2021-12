"Il vaccino non blocca Omicron, cosa accadrà tra 30 giorno". Il modello matematico del professore: siamo condannati? (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempi cupi e scenari ancor più cupi, quelli tratteggiati dal professor Francesco Broccolo dell'Università Statele di Milano a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7, la puntata è quella di giovedì 16 dicembre. Si parla di Covid, vaccino, mutazioni e variante Omicron. E l'esperto, per certo non un no-vax, palesa tutti i suoi dubbi: "Sapete qual è il vero problema? il vero problema è che arrivano continuamente nuove varianti che sfuggono agli anticorpi attivati dai vaccini e che ci costringono a boosterizzare continuamente, a passare da dodici, a nove, a sei e ora a tre mesi. Questa è la verità, non abbiamo un'alternativa che blocchi l'entrata del virus", premette Broccolo. Quando Formigli gli chiede quale dunque possa essere l'alternativa, risponde: "Tenere senza dubbio le mascherine, il distanziamento. Ora stiamo iniziando ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempi cupi e scenari ancor più cupi, quelli tratteggiati dal professor Francesco Broccolo dell'Università Statele di Milano a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7, la puntata è quella di giovedì 16 dicembre. Si parla di Covid,, mutazioni e variante. E l'esperto, per certo non un no-vax, palesa tutti i suoi dubbi: "Sapete qual è il vero problema? il vero problema è che arrivano continuamente nuove varianti che sfuggono agli anticorpi attivati dai vaccini e che ci costringono a boosterizzare continuamente, a passare da dodici, a nove, a sei e ora a tre mesi. Questa è la verità, non abbiamo un'alternativa che blocchi l'entrata del virus", premette Broccolo. Quando Formigli gli chiede quale dunque possa essere l'alternativa, risponde: "Tenere senza dubbio le mascherine, il distanziamento. Ora stiamo iniziando ...

