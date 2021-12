Il tutore di Eitan non sarà la zia paterna Aya: “Sia un professionista estraneo alle famiglie” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il tutore legale del piccolo Eitan, sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, non sarà la zia paterna Aya, ma “un professionista estraneo ad entrambe le famiglie di origine”. Lo ha stabilito il Tribunale per i minorenni di Milano, che si è pronunciato sul reclamo presentato dai nonni materni residenti in Israele, precisando però che “il bambino resta collocato presso la zia”. Formalmente, quindi, non sarà lei ad amministrare i suoi beni, ma lo accudirà nella sua casa a Travacò Siccomario, vicino Pavia. La decisione, come comunicato dal presidente del Tribunale per i minorenni Maria Carla Gatto, è stata presa “data l’elevatissima conflittualità manifestatasi successivamente all’iniziale nomina”. La decisione sul tutore legale del ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Illegale del piccolo, sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, nonla ziaAya, ma “unad entrambe ledi origine”. Lo ha stabilito il Tribunale per i minorenni di Milano, che si è pronunciato sul reclamo presentato dai nonni materni residenti in Israele, precisando però che “il bambino resta collocato presso la zia”. Formalmente, quindi, nonlei ad amministrare i suoi beni, ma lo accudirà nella sua casa a Travacò Siccomario, vicino Pavia. La decisione, come comunicato dal presidente del Tribunale per i minorenni Maria Carla Gatto, è stata presa “data l’elevatissima conflittualità manifestatasi successivamente all’iniziale nomina”. La decisione sullegale del ...

