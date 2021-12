Il tubino nero di Federica Panicucci è l’abito perfetto per ogni occasione (Di venerdì 17 dicembre 2021) Puntuale come ogni anno, anche il 24 dicembre 2021, arriva su Canale 5 il tradizionale Concerto di Natale in Vaticano. Al timone dello show, trasmesso dal palco dell’Auditorium Conciliazione di Roma, ci sarà come sempre Federica Panicucci, che per l’occasione è stata invitata insieme al suo compagno, Marco Bacini, a incontrare Papa Francesco in un’udienza privata. Vi raccomandiamo... È la coda chic di Federica Panicucci l’ispirazione per l’hair look delle feste La coppia, si è presentata all’incontro speciale, con degli outfit elegantissimi total black. Federica Panicucci ha indossato un tubino lungo nero molto chic e in linea con le tendenza moda ... Leggi su diredonna (Di venerdì 17 dicembre 2021) Puntuale comeanno, anche il 24 dicembre 2021, arriva su Canale 5 il tradizionale Concerto di Natale in Vaticano. Al timone dello show, trasmesso dal palco dell’Auditorium Conciliazione di Roma, ci sarà come sempre, che per l’è stata invitata insieme al suo compagno, Marco Bacini, a incontrare Papa Francesco in un’udienza privata. Vi raccomandiamo... È la coda chic dil’ispirazione per l’hair look delle feste La coppia, si è presentata all’incontro speciale, con degli outfit elegantissimi total black.ha indossato unlungomolto chic e in linea con le tendenza moda ...

