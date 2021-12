Il top club punta allo scambio, super offerta alla Juventus per McKennie (Di venerdì 17 dicembre 2021) Una proposta a sorpresa quella del top club che potrebbe farsi avanti per McKennie: offerta clamorosa alla Juventus La sfida con il Bologna per tentare di risalire una classifica che,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Una proposta a sorpresa quella del topche potrebbe farsi avanti perclamorosaLa sfida con il Bologna per tentare di risalire una classifica che,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

EL10juve : Le posizioni e i guadagni di Atletico, Barcellona e City dovrebbero far riflettere sulla possibilità reale di combi… - Antofer94_ : RT @NumerINTERi: #Inzaghi continua ad essere sminuito da tifosi e stampa. Eh ma #Conte, eh ma #Pintus, eh ma #Oriali.. Vi dico una cosa:… - eia58 : RT @NumerINTERi: #Inzaghi continua ad essere sminuito da tifosi e stampa. Eh ma #Conte, eh ma #Pintus, eh ma #Oriali.. Vi dico una cosa:… - Cristia12588371 : Un Altro Top Club abbandona il pro club che a sua volta fa un altro passo verso l addio... (della vera e propria m… - Fracal971 : RT @emme1908: L'habitat naturale di suma è top calcio (non è un offesa anzi) non capisco proprio come possa essere a capo della comunicazio… -