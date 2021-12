Il TAR del Lazio ha deciso: sospensione dal servizio a scuola per chi non si vaccina (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il professore – o qualsiasi altra persona che lavori all’interno di un edificio scolastico – non è vaccinato? La scuola ha tutto il diritto di sospenderlo dal servizio. Lo dice il Tar del Lazio, andando in controtendenza rispetto a quanto affermato dal giudice del lavoro che, qualche giorno fa, ha reintegrato sul posto del lavoro, sempre nel Lazio, una dipendente della Asl Roma 6 che non si era mai vaccinata perché No-vax. Ma adesso il Tar afferma che chi lavora nelle scuole debba invece obbligatoriamente vaccinarsi contro il Covid. I giudici, attraverso un decreto cautelare che va a respingere la richiesta di sospensiva, affermano che «l’obbligo vaccinale risulta correttamente e scientificamente giustificato alla luce dell’autorevolezza degli studi e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il professore – o qualsiasi altra persona che lavori all’interno di un edificio scolastico – non èto? Laha tutto il diritto di sospenderlo dal. Lo dice il Tar del, andando in controtendenza rispetto a quanto affermato dal giudice del lavoro che, qualche giorno fa, ha reintegrato sul posto del lavoro, sempre nel, una dipendente della Asl Roma 6 che non si era maita perché No-vax. Ma adesso il Tar afferma che chi lavora nelle scuole debba invece obbligatoriamentersi contro il Covid. I giudici, attraverso un decreto cautelare che va a respingere la richiesta di sospensiva, affermano che «l’obbligole risulta correttamente e scientificamente giustificato alla luce dell’autorevolezza degli studi e ...

