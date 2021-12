Il Tar del Lazio | «Giustificato l’obbligo vaccinale per gli insegnanti» Ecco gli escamotage dei no vax

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 17 dicembre 2021)per il personale scolastico «risulta correttamente e scientificamentealla luce dell’autorevolezza degli studi e delle ricerche effettuati dagli Enti statali istituzionalmente competenti in materia di sicurezza sanitaria». Così il Tar del, in un’ordinanza in cui si spiega come «contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente i principi di carattere generale enunciati dalla sentenza del Consiglio di Stato n.7045 del 20 ottobre 2021 in materia di obbligodel personale sanitario sembrerebbero applicabili anche al personale scolastico». Il Tar del: «Ridurre le situazioni di pericolo» «La disciplina introdotta è razionalmente finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività scolastica in presenza in condizioni ...