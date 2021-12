Il super commento a Winter is Coming su Twitch: rivedi la puntata! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Zona Wrestling commenta Winter is Coming. Giovedì sera su Open Wrestling Tv i nostri Simone Spada e Matteo Iadarola hanno commentato la puntata speciale della AEW nel programma Twitch “All About Elite”. Con loro anche Andrea Samele ed Emanuele Cucurnia. Tra i temi più dibattuti: il confronto tra Page e Danielson, MJF conquista il Diamond Ring e il debutto dai grandi numeri di Hook. Qui sotto potete recuperare la puntata e scriverci le vostre impressioni nei commenti! Leggi su zonawrestling (Di venerdì 17 dicembre 2021) Zona Wrestling commentais. Giovedì sera su Open Wrestling Tv i nostri Simone Spada e Matteo Iadarola hanno commentato la puntata speciale della AEW nel programma“All About Elite”. Con loro anche Andrea Samele ed Emanuele Cucurnia. Tra i temi più dibattuti: il confronto tra Page e Danielson, MJF conquista il Diamond Ring e il debutto dai grandi numeri di Hook. Qui sotto potete recuperare la puntata e scriverci le vostre impressioni nei commenti!

