Il Signore degli Anelli | il cast celebra il ventesimo anniversario a ritmo di rap VIDEO

Il cast del film Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello ha celebrato il ventesimo anniversario del film a ritmo di rap, ecco il VIDEO. Il cast del film Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'Anello ha realizzato una particolare reunion per celebrare il ventesimo anniversario dell'uscita del film con una canzone rap. L'inaspettata apparizione delle star è avvenuta nel nuovo episodio di The Late Show condotto da Stephen Colbert, che è un grandissimo fan della saga. Jon Batiste ha poi dato il via al brano musicale, un tributo hip hop della saga tratta dal capolavoro di J.R.R. Tolkien.

