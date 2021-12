Il sangue di San Gennaro, cosa succede se non si scioglie? Pericolo scampato (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il sangue di San Gennaro non si è sciolto, non è la prima volta: che cos’è successo ogni volta che il miracolo non si è compiuto? Miracolo di San Gennaro (instagram)Il sangue di San Gennaro non si è sciolto ma non è la prima volta che il miracolo non si compie. cosa significa questo? Ecco che cos’è accaduto le altre volte che non è accaduto. Oggi, 16 dicembre, si è tenuta la terza cerimonia dell’anno in cui viene mostrata la teca contenente il sangue del santo. L’esposizione delle reliquie di San Gennaro avviene tre volte l’anno: il 19 settembre, il sabato precedente alla prima domenica di maggio e il 16 dicembre. Il sangue non si è sciolto durante la messa di questa mattina quando alle ore 9 monsignor Vincenzo De ... Leggi su chenews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ildi Sannon si è sciolto, non è la prima volta: che cos’è successo ogni volta che il miracolo non si è compiuto? Miracolo di San(instagram)Ildi Sannon si è sciolto ma non è la prima volta che il miracolo non si compie.significa questo? Ecco che cos’è accaduto le altre volte che non è accaduto. Oggi, 16 dicembre, si è tenuta la terza cerimonia dell’anno in cui viene mostrata la teca contenente ildel santo. L’esposizione delle reliquie di Sanavviene tre volte l’anno: il 19 settembre, il sabato precedente alla prima domenica di maggio e il 16 dicembre. Ilnon si è sciolto durante la messa di questa mattina quando alle ore 9 monsignor Vincenzo De ...

Advertising

ClaudioMeazza : RT @catenaaurea66: San Gennaro nega di nuovo il miracolo. La Napoli sotto la dittatura pandemonica di De Luca non deve piacergli affatto, v… - SF_RL_Featuring : RT @charliecarla: Il sangue non si è sciolto. San Gennaro non ha fatto il miracolo. Però ha riso a crepapelle quando gli hanno detto dell'I… - salidaparallela : RT @cicciorosina: il sangue di san gennaro si è sciolto, decisivo l'intervento di draghi - calessina : RT @cicciorosina: il sangue di san gennaro si è sciolto, decisivo l'intervento di draghi - OvileItalia : RT @cicciorosina: il sangue di san gennaro si è sciolto, decisivo l'intervento di draghi -