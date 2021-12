Il ristorante con 20 clienti senza green pass (e pure il titolare) (Di venerdì 17 dicembre 2021) senza green pass lui, senza green pass molti dei suoi clienti. Controllo della polizia giovedì sera in un locale di via Cenisio a Milano per verificare il rispetto delle norme anti covid, che dal 6 dicembre impongono l'obbligo del green... Leggi su today (Di venerdì 17 dicembre 2021)lui,molti dei suoi. Controllo della polizia giovedì sera in un locale di via Cenisio a Milano per verificare il rispetto delle norme anti covid, che dal 6 dicembre impongono l'obbligo del...

Advertising

juventusfc : Quanto divertimento, all'Allianz Stadium, per i nostri Junior ?? Member con gli Chef del ristorante Da Vittorio! ??… - borghi_claudio : Ok confermato. dopo gli 'impegni istituzionali' ci sono per un mini saluto con la community a Siena. Direi Lunedì a… - loisonpanettone : L’ultima invenzione di #chef @tommasoarrigoni è il #PanettonealMandarino, creato insieme a Dario Loison , che si co… - Cris_quella : @paglialunga00 Si riferisce a trombate foreste e non protette, nel bagno del ristorante, con sconosciuti? - amorplvstique : @aronxheart in ristorante con i miei e l'ultima volta che lo abbiamo festeggiato è andata malissimo perché quando c… -