Il riciclo dei rifiuti in Italia nell’anno della pandemia

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il recente 12° Rapporto sull’del2021, curato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e da Fise Unicircular, consultabile sul sito, presenta un’analisi aggiornata deldeie propone dati e spunti interessanti per capire anche l’andamento del settore nel 2020, l’anno più acuto. Partiamo con un raffronto europeo: nel 2020 il tasso di utilizzo circolare di materia, cioè la quota di materiali generati dalin percentuale del totale dei materiali consumati, in media nella UE è stato del 12,8%, indi ben il 21,6. Meglio dell’fanno solo i Paesi Bassi col 30,9%, Belgio e Francia sono vicini, col 23% e il 22,2%, ben distanziata è la Germania col 13,4% e la Spagna con ...

... al laboratorio di Vico Angeli 21r che si trasforma in un vero e proprio Temporary shop del... Nel Temporary shop troverete anchemanufatti in legno e ceramica rielaborati dai ragazzi del ...... impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dirifiuti, depuratori, interventi di rigenerazione urbana, infrastrutture digitali, solo per fare qualche esempio delle opere ...Al via i lavori di ampliamento del terminal passeggeri dell’Aeroporto di Genova. Il progetto definit ...Il recente 12° Rapporto sull’Italia del riciclo 2021, curato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e da Fise Unicircular, consultabile sul sito, presenta un’analisi aggiornata ...