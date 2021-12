Il regista Spike Lee e Netflix hanno stretto un nuovo accordo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Spike Lee è uno dei registi più conosciuti ed apprezzati nel panorama internazionale e proprio per questo Netflix ha deciso di siglare un accordo con lui per la produzione e realizzazione di nuovi film. Vincitore di prestigiosi premi quali il Premio Oscar e l'Emmy Awards, il filmmaker sarà quindi impegnato nei prossimi anni nella realizzazione di nuovi titoli per la piattaforma di streaming americana. nuovo accordo tra il regista Spike Lee e Netflix L'accordo per la produzione di nuovi film tra il regista Spike Lee e Netflix non ha stupito nessuno. Il noto filmmaker infatti ha già collaborato con la piattaforma streaming statunitense in passato in occasione di titoli di grande ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 17 dicembre 2021)Lee è uno dei registi più conosciuti ed apprezzati nel panorama internazionale e proprio per questoha deciso di siglare uncon lui per la produzione e realizzazione di nuovi film. Vincitore di prestigiosi premi quali il Premio Oscar e l'Emmy Awards, il filmmaker sarà quindi impegnato nei prossimi anni nella realizzazione di nuovi titoli per la piattaforma di streaming americana.tra ilLee eL'per la produzione di nuovi film tra ilLee enon ha stupito nessuno. Il noto filmmaker infatti ha già collaborato con la piattaforma streaming statunitense in passato in occasione di titoli di grande ...

Ultime Notizie dalla rete : regista Spike **Cinema: Spike Lee dirigerà e produrrà nuovi film per Netflix** Spike Lee ha firmato un contratto pluriennale con Netflix, che ha prodotto il suo film più recente '...per me e la mia compagnia 40Acres e A Mule Filmworks per iniziare il nuovo anno - dice il regista ...

Spike Lee stringe un nuovo accordo con Netflix Movieplayer.it Spike Lee firma accordo con Netflix per film e serie Prima c'è stata la serie tv She's gotta have it, versione seriale e contemporanea del suo film d'esordio Lola darling, poi il film Da 5 Bloods sulla guerra in Vietnam, ora Spike Lee ha stretto un acco ...

Spike Lee stringe un nuovo accordo con Netflix Il regista Spike Lee ha stretto un nuovo accordo con Netflix che prevede la produzione e la realizzazione di nuovi film. Spike Lee ha stretto un nuovo accordo con Netflix che prevede la realizzazione ...

